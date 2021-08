La voluntad de hierro de los Capricornio

Para esos días en los que necesitamos una determinación imparable, lo que realmente necesitamos es la música que nos hace sentir como el signo zodiacal más terco de todos.

“Terco como una cabra” es una buena descripción para los Capricornio. Y no significa necesariamente algo malo: este es el signo zodiacal más determinado y empeñado, que no se detiene ante nada hasta conseguir aquello que se propone. El trabajo duro es el pan de cada día de los Capricornio, pero no se deje engañar por ese duro exterior, porque las personas que pertenecen a esta casa son algunas de las más sensatas y con mejor sentido del humor que llegará a conocer.

Si acaso está teniendo un día en el que necesita ponerse a trabajar como nunca, en el que necesita un empujón para lograr sus metas y objetivos, ¿entonces por qué no tomar prestada la personalidad y el ritmo de una de las casas del zodiaco más productivas? Esa es la razón por la que hoy le traemos una playlist que captura la vibra y el sonido de los Capricornio.

Horósco musical: Capricornio

Aquí está todo lo que distingue a este signo: las múltiples referencias al trabajo duro con los beats tropicales de Rihanna junto a Drake, el pop metódico de Hozier y el sonido de los ochenta de Donna Summers, el movido rap de Kanye West; el estoicismo que se siente en canciones como Poker face de Lady Gaga y Tears dry on their own de Amy Winehouse; y el sentido del humor que traen temas como Blank space de Taylor Swift.

Determinados, divertidos, leales y con una voluntad de hierro: así son los Capricornio. Y si siente que ese es el ánimo que necesita el día de hoy, ponga a sonar nuestra lista de reproducción y póngase a trabajar al mejor ritmo zodiacal.

Escuche esta playlist en:

