Actualizado: 10:51

Redacción Teleamazonas.com I

En los últimos meses, un peculiar personaje ha irrumpido en la escena global: Labubu. Estas figuras coleccionables, que combinan un diseño adorablemente extraño con un toque juguetón, han pasado de ser un secreto entre entusiastas a convertirse en una obsesión masiva, especialmente entre los jóvenes. Estos muñecos están queriendo tomar la corona de las capibaras.

Originarios de la mente creativa de un artista hongkonés y catapultados por la magia de TikTok, los Labubu son mucho más que simples muñecos; son un reflejo de cómo la cultura pop y el coleccionismo se entrelazan en la era digital.

Creados en 2015 por Kasing Lung, un diseñador que se inspiró en los cuentos de elfos nórdicos de su infancia en los Países Bajos, los Labubu forman parte de una familia de criaturas fantásticas conocidas como The Monsters.

Con sus orejas puntiagudas, dientes afilados y ojos expresivos, estos muñecos encontraron su gran oportunidad en 2019, cuando la empresa Pop Mart los transformó en figuras de vinilo distribuidas en cajas sorpresa.

Labubu is one of the most sought after items for many in Asia. A decade ago, the quirky plush character was created by Hong Kong-born artist Kasing Lung. pic.twitter.com/fLcFYBAcNT