Ladrón dejó una nota en la casa a la que entró a robar

En la localidad de Madhya Pradesh, en la India, un ladrón entró a la vivienda de un funcionario público para robar, pero se llevó una sorpresa.

El ladrón entró a la casa de Trilochan Gaur, que actualmente trabaja como funcionario en la ciudad de Dewas, y quien se había ausentado de su residencia durante los últimos 15 días.

Ante la ausencia del funcionario, el ladrón entró a la casa, decidido a llevarse objetos y dinero, pero cuando ingresó a la residencia se dio cuenta de que no había mucho que llevarse, más allá de 400 dólares en efectivo.

Ante su frustración, el delincuente escribió una nota y la dejó en medio de las pertenencias de Gaur dejando ver un tono de sarcasmo en el texto escrito. «Si no había dinero en la casa, no debía haberla asegurado», decía la nota que ha sido difundida en redes sociales.

El ladrón dejó las pertenencias del funcionario y los objetos en un total desorden dentro de la residencia y cuando Gaur regresó vio que todo estaba en el suelo y en la mitad de los adornos encontró la nota escrita con puño y letra del delincuente.

