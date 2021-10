Ladrón recibe una paliza al intentar robar en una tienda de Nueva York

En el barrio del Bronx, Nueva York, Estados Unidos, un ladrón entró a un local de venta de tabaco para asaltar el lugar.

El momento quedó grabado en video por la cámara de seguridad del local y en el clip se ve que el ladrón amenaza al dependiente e incluso llega a saltar por encima del mostrador para intentar llevar a cabo el delito.

En medio del embrollo, el ladrón exigía que le den el dinero de la caja, pero los empleados del lugar decidieron actuar al ver que el delincuente no llevaba consigo un arma que le diera cierta ventaja.

Los trabajadores del local de venta de tabaco no se dejaron intimidar y segundos después de que el ladrón saltara por encima del mostrador, empezaron a golpearlo y a punta de puñetazos lo dejaron fuera de cualquier acción.

WANTED for Attempted Robbery: On Saturday 10/23/21 inside of 1364 Webster Avenue (Convenience Smoke Shop) @npd44pct a unknown individual entered located demanded money and fled location. Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500 pic.twitter.com/ucLVBGOae5