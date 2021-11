Lady Gaga regaña a un camarógrafo por cómo le habló a Al Pacino

Lady Gaga, Al Pacino y Jared Leto acudieron juntos al estreno de su nueva película titulada House of Gucci y la cantante y el mítico actor tuvieron un curioso pasaje.

Mientras posaban ante las cámaras, minutos antes del estreno del filme, un fotógrafo le gritó a Al Pacino “Al, quítate las gafas”. El actor que lucía lentes de sol, hizo caso de inmediato y se los sacó a pedido del fotógrafo.

Pero, tal vez, el tono confianzudo del fotógrafo con Al Pacino, hizo que Lady Gaga reaccionara de inmediato y en tono de regaño recriminara al camarógrafo tras el pedido que le hizo al protagonista de películas míticas como ‘Scarface’ o ‘Encrucijadas’.

“No le pidas que se quite los lentes, él es Al Pacino”, dice la rubia cantante y de inmediato el actor vuelve a colocarse las gafas ante la mirada de admiración de Jared Leto, quien dijo “Oh, vamos” en medio de los disparos de las cámaras.

Para matizar todo, el mismo Al Pacino agregó “En caso de que no supieras”, ironizando sobre su trayectoria, su grandeza como actor y como leyenda del cine y la forma en la que un periodista gráfico le habló solo para tener una buena foto de él.

El momento quedó registrado en video y compartido en redes sociales en donde cuenta con miles de reproducciones y comentarios de los usuarios de varias plataformas.

