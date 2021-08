Con un sonido versátil y una personalidad inolvidable, los Rolling Stones se han convertido en una de las más grandes bandas de rock de todos los tiempos.

El 12 de julio de 1962, en el pequeño Marquee Club de Londres, llegó a tocar una pequeña banda de “desadaptados” que tocaban esa nueva música llamada rock a todo volumen, mezclandola de manera única con el blues que tanto amaban. ¿Su nombre? Los Rolling Stones, por supuesto.

“Con los Stones, el mensaje era ‘quizá tú puedes hacer esto también’. Su pelo estaba desarreglado, sus armonías no coincidían del todo, y no los recuerdo sonreír en absoluto”, recuerda Steven Van Zandt de los Stones. “Tenían esta actitud tradicionalista del R&B, ‘estamos en el negocio del espectáculo, no de la música pop’- Y el sexo en la voz de Mich Jagger era algo adulto; no era el sexo del pop, el de cogerse de la mano y jugar a girar la botella. Esto era real”.

Casi sesenta años después, los Stones se han consolidado como una de las bandas de rock más grandes de toda la historia. Su catálogo es una colección inacabable de clásicos: desde Paint it, black y su mezcla de blues hasta la legendaria Satisfaction que se convirtió en el himno de una generación; desde Street fighting man con su estilo pesado hasta la increíble Sympathy for the devil que busca mezclar los sonidos de la samba brasilera.

Rolling Stones, Greatest hits

Un coctel increíble entre las influencias del blues que trajo Brian Jones a la mesa, el sonido icónico de la guitarra de Keith Richards con sus riffs inolvidables, la voz y movimientos sensuales de Mick Jagger. “Son prueba de que si te mantienes fiel a tus apuestas, y no te comprometes solo por ser parte de la moda, vas a llegar lejos”, escribe Van Zandt.

Para rendir el debido homenaje a estos personajes que han llenado el rock de nuevos ritmos y la misma personalidad durante décadas, hemos creado una playlist que reúne los mejores éxitos de los Rolling Stones. ¡Larga vida a los Rolling Stones y a su música!

