Larga vida al POP

El pop en inglés nos ha dado algunos de los mejores temas de los últimos años, y en esta playlist los queremos disfrutar uno después del otro.

No hay fuerza como el pop. Es una música difícil de definir, cambiando de forma y tomando elementos de distintos géneros musicales a lo largo del tiempo, pero sus efectos siempre suelen ser iguales: nos cautiva desde el primer momento, nos lleva a escuchar una canción una y otra vez; nos pone a cantar cada vez que suena, nos hace mover los pies y nos llena de ganas de bailar en la discoteca o en la soledad de nuestras casas.

El pop es contagioso, poderoso, irresistible.

Lo mejor del POP en Inglés

Para probar nuestro punto, traemos evidencia que va desde la A hasta la Z con esta playlist que recopila algunos de los grandes éxitos del pop en inglés: aquí encontrará el sonido y la actitud agresiva de Taylor Swift cuando canta “I shake it off”, la sensualidad y el impulso de bailar con el que nos llama Maroon 5 en Moves like Jagger , el estilo ecléctico del electropop de Lady Gaga al cantar Poker face , la voz llena de soul y sentimiento de Sam Smith cuando nos dice “I know I’m not the only one”.

Desde el sonido disco de ABBA hasta el juvenil romanticismo de Carly Rae Jepsen, esperamos que esta cada una de las canciones en esta selección sirva de ejemplo de las muchas, muchas razones por las que amamos el pop en inglés.

Escuche esta playlist en:

