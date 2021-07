Las estrellas recaudan en Cannes 11 millones de dólares en lucha contra sida

Un ejemplar de «El Gran Gatsby» firmado por Leonardo DiCaprio y Robert Redford por 200.000 dólares y una pintura de Sacha Jafri por 1,1 millones. Fueron algunas de las subastas más curiosas de la gala amfAR celebrada en Cannes, en la que los famosos recaudaron 11 millones para la lucha contra el sida.

Con Sharon Stone como presentadora, la gala se celebró de nuevo en Antibes, una localidad cercana a Cannes, después de que el año pasado se anulara a causa de la pandemia, informó este sábado un comunicado de la organización.

La 27 edición de esta gala se celebró coincidiendo con el Festival de Cannes. La recaudación lograda supone una importante reducción respecto a años anteriores. En 2019 se consiguieron 15 millones de dólares y en 2018, 20 millones.

De los lotes ofrecidos anoche, el que más dinero obtuvo fue la pintura de Jafri, que realizó durante la gala y que fue entregada al final de la subasta por 1,1 millones de dólares.

#SachaJafri getting started on the live art that will be auctioned at #amfARCannes tonight! pic.twitter.com/3TwHc2VEJd