Las «gaviotas» no dejaron salir a Moisés Caicedo del Brighton

El mercado de invierno cerró este 31 de enero de 2023, y la novela de Moisés Caicedo terminó con la continuidad del mediocampista ecuatoriano en el Brighton & Hove Albion.

El posible traspaso de Caicedo fue una realidad, equipos como Chelsea y Arsenal presentaron ofertas millonarias para fichar el talentoso mediocampista de la selección de Ecuador.

La oferta más jugosa por el ecuatoriano llegó a los 86 millones de dólares por parte de los Gunners, mientras que el Chelsea llegó a ofertar unos 68 millones de dólares que también fueron rechazados por el equipo inglés. Liverpool también estuvo tras los pasos de la joya ecuatoriana.

B/R Football, portal web especializados en deportes, lanzó un video resumen sobre los traspasos del mes de enero, donde se puede ver las realidades de jugadores como Cristiano Ronaldo, Memphis Depay y Enzo Fernández, quiénes fueron los movimientos mas importantes del fútbol mundial.

Niño Moi también fue uno de los protagonistas de este video, donde se pudo ver el interés de Mikel Arteta, entrenado del Arsenal, actual líder de la Premier League de Inglaterra. Los «Seagulls» o «gaviotas» como se los conocen a los fans del Brighton & Hove Albion son los que impidieron que el ecuatoriano llegara al Arsenal pese al deseo del jugador. El Brighton había rechazado al menos dos ofertas millonarias de los «gunners» por el pase del ecuatoriano.

This January transfer window was something else 🤑 pic.twitter.com/nXwWgzxAcJ