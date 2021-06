Las leyendas de latinoamérica

Latinoamérica está llena de voces legendarias, de titanes musicales. Para darlos a conocer y disfrutar de su música por igual, hemos armado una playlist que no se puede perder.

Que no se diga que en Latinoamérica no tenemos nuestros propios titanes de la música: desde aquellos que recordamos de hace años hasta esos que se convierten en gigantes en muy poco tiempo, hay voces legendarias regadas por todo el continente. Del rock al reggaetón, de lo indie a los ritmos urbanos, las voces en español no tienen nada que envidiarle a sus contrapartes al norte de la frontera.

Para destacar a esos grandes cantantes de nuestro idioma, hemos creado una playlist imperdible con los latinos legendarios del mundo de la música.

Latinos legendarios

Aquí están algunos de los íconos del momento mostrando sus mejores obras, como la reinvención de la clásica Flaca de Andrés Calamaro, el estilo único de Morat en De cero , el seductor sonido de Kali Uchis en Telepatía y muchos más.

Y por supuesto no podemos dejar de mencionar el más reciente éxito del panameño Joey Montana y la cantante colombiana Pitizion: No es no, una combinación matadora que junta el icónico sonido de Montana con la voz melodiosa y el talento innato de Pitizion; un reggaetón que invita a bailar a la vez que nos brinda letras inspiradoras, que promueven un mensaje de respeto y autonomía femenina. ¡Y su video musical es igualmente imperdible!

Esta es una colección musical que reúne a los gigantes de Latinoamérica, desde Karol G hasta Juanes. ¿Cómo perderse la oportunidad de escuchar lo mejor de lo mejor, uno tras otro?

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.