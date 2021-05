Las Mujeres y el Jazz de hoy

Cuando hablamos de las mujeres en el jazz no solo hablamos de las cantantes clásicas; hablamos de las artistas que le están dando forma al género hoy en día.

Cuando pensamos en mujeres en el jazz, solemos pensar a blanco y negro: se nos vienen a la mente Ella Fitzgerald, Billie Holliday, Nina Simone… Leyendas de la música, sí, pero un poco alejadas de la realidad actual de este género tan vivo y cambiante. Pero, aunque no todos tengan presentes a grandes artistas femeninas en el mundo del jazz moderno, la verdad es que hay un gran grupo de mujeres que le están dando forma al jazz, que lo están llevando en nuevas y emocionantes direcciones.

Ya tenemos toda la evidencia, de la A a la Z, para probar la gran influencia de las mujeres en el jazz recopilada justo aquí, en esta playlist con las mejores artistas femeninas de nuestra época que ponen el ritmo en cada nota de sus instrumentos, en cada sílaba que sale de su boca.

Las mujeres del jazz

Aquí está el talento innegable de Norah Jones, quien crea melodías suaves a partir de mezclar géneros como el rock y el country con las notas llenas de swing de su piano; está Kandace Springs, que nos conquista con su espectacular manera de cantar y de evocar emociones con cada palabra; podemos encontrar el talento conjunto de ARTEMIS, un grupo de mujeres neoyorkinas que evoca lo mejor de ese jazz clásico de salón, una banda que juega con el sonido de sus instrumentos y no tiene miedo a dejarlos hablar a su propio ritmo, con su propio estilo.

Esta es una recopilación que no deja lugar a duda sobre cómo las mujeres no solo tienen un lugar en el jazz contemporáneo, sino como están empujando el género a nuevos horizontes. ¿Por qué no darle una oída a lo que estas artistas están haciendo?

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.