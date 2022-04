Las polémicas fotos y videos de Johnny Depp presentados por Amber Heard en el juicio

En el juicio que sigue Johnny Depp por difamación contra su ex esposa, Amber Heard, se mostraron una serie de imágenes vergonzosas y videos del actor lleno de ira.

La secuencia de fotos fue aportada por la defensa de Heard, quien intentan demostrar que La estrella de «Piratas del Caribe» estaba habitualmente drogado y borracho. Además, de mostrarlo como una persona violenta.

Entre las fotografías, que serían de entre el 2013 y 2015 cuando Johnny vivió uno de los peores momentos de adicciones, se visualizó una imagen del actor inconsciente tras consumir drogas con un helado derretido y cayéndose.

Otra de las imágenes más impactantes presentada fue la de una mesa donde se encuentra un vaso de whisky, líneas de cocaína, más drogas y un CD de Keith Richards.

Además, se mostró una fotografía de un mensaje escrito por Depp con una mezcla de pintura y sangre del dedo lesionado: «Buena suerte y cuidado arriba».

This lampshade was on the floor at the Austrailia house. #JohnnyDepp admits to writing this in a mixture of paint & blood with his injured finger. "GOOD LUCK AND BE CAREFUL AT TOP". Depp says he wrote it, "I thought it was good advice." #AmberHeard @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/TRvQ5mYH1G