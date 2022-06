Más de 6 años han pasado desde que los miembros de One Direction, la popular banda británica de pop, decidieron tomar caminos separados. La ‘boyband’ terminó y no se revelaron muchos detalles sobre cómo era la convivencia entre los chicos descubiertos gracias al programa X-Factor. Hasta ahora.

Uno de sus miembros más visibles, el británico Liam Payne, llegó como invitado en el podcast ‘Impaulsive’ del popular influencer Logan Paul. Y en su intervención afirmó que él es el más exitoso de todos y arremetió contra su excompañero, Zayn Malik.

Cuando se le preguntó acerca de las discusiones y peleas dentro del grupo, Liam revela que un altercado físico tuvo lugar entre él y un miembro de la banda sin nombre. «Un miembro en particular me tiró a la pared», cuenta Payne, «así que le dije, ‘si no te quitas esas manos hay una alta probabilidad de que nunca las vuelvas a usar’”.

Logan Paul luego mencionó un altercado que su hermano, Jake, tuvo con Zayn Malik en Twitter en 2020, en donde básicamente intercambiaron una serie de mensajes malintencionados. Y en la pelea hasta la novia de Zayn, la modelo Gigi Hadid, participó. Hadid llamó a Zayn un «rey respetuoso» en su tweet y Liam dijo que uno de los ex One Direction “no envejeció muy bien», haciendo referencia a que Zayn supuestamente atacó a la madre de la modelo, Yolanda Hadid, en 2021.

El cantante continúo diciendo que «hay muchas razones por las que no me gusta Zayn». Sin embargo, luego parece retroceder un poco diciendo que Zayn ha pasado por mucho con sus padres y su «crecimiento». «Siempre puedes mirar al hombre por dónde sea y decir: ‘Oh sí ese tipo es un idiota”.

En Twitter, las fanáticas de Zayn no dejaron pasaron las afirmaciones de Liam. Hasta en un punto de la entrevista, Liam llegó a presumir que su primer canción en solitario alcanzó el billón de streams y que superó a todos sus otros miembros de la banda, a pesar de ser el último en irse.

Fuente | The Independent/