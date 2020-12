¿Las vacunas podrán combatir la nueva mutación del coronavirus?

3 0

Tiempo de lectura: 8 Minutos, 12 Segundos

La nueva mutación del coronavirus detectada en el Reino Unido es «más transmisible» que las variantes existentes. Pero no hay evidencias de que sea más infecciosa, alertó el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

Los análisis preliminares realizados hasta ahora revelan un potencial estimado para aumentar la tasa de reproducción en un 0,4 o más y un aumento de la transmisibilidad de hasta el 70 %.

«No hay ninguna indicación en este momento de una mayor gravedad infecciosa asociada con la nueva variante»; consta en un comunicado enviado por esta agencia con sede en Estocolmo.

El ECDC señaló que se están realizando estudios para determinar el riesgo de reinfecciones.

«Dado que no hay evidencia suficiente para revelar hasta qué punto la nueva variante del virus se ha transmitido fuera del Reino Unido son necesarios esfuerzos puntuales para prevenir y controlar su propagación», avisa el ECDC.

¿EN QUÉ HA CAMBIADO AHORA EL SARS-COV-2?

El virus ha adquirido 17 mutaciones distintas (14 cambios de aminoácidos y 3 deleciones). Dos de ellas se han descrito previamente: la mutación N501Y aumenta la afinidad de la proteína S por el receptor, lo cual aumentaría su infectividad; mientras que la deleción (un tipo de mutación genñetica) 69-70del de la proteína S se ha descrito que podría afectar a la evasión del sistema inmune por parte del virus.

¿POR QUÉ ESTÁ CAUSANDO PREOCUPACIÓN, FRENTE A OTRAS VARIANTES QUE YA SE HAN PRODUCIDO?

Lleva una combinación de mutaciones cada una de las cuales se había visto por separado, pero que, por primera vez, se ven juntas en una sola cepa, explica Comas. Cada una de ellas se sabe que probablemente tenga un impacto en la biología de la infección, pero no sabemos exactamente cuál, por lo tanto son preocupantes, aunque el efecto no está claro y lo que ha hecho Londres es prevenir.

El investigador José M. Jiménez Giuardeño, del Departamento de Enfermedades Infecciosas del King’s College de Londres destaca, además, que se han juntado dos cosas a la vez: un aumento importante en el número de contagios en una zona específica y la presencia de una nueva variante del virus en una buena parte de los infectados.

Que el virus mute es normal, pero lo que levanta las sospechas es que esta nueva variante, con 17 mutaciones tan específicas, se haya impuesto de forma tan clara y además parezca estar relacionada con un aumento significativo en el número de contagios.

Otra razón por la que preocupa tanto es porque 8 de las 17 mutaciones se encuentran en la proteína S (la llave que utiliza el virus para entrar en la célula), lo que podría afectar a la forma en la que infecta el virus.

¿LA GENTE QUE TUVO COVID-19 DE UNA CEPA VIEJA PUEDE CONTRAER LA NUEVA? ¿ESTO SOCAVARÁ EL EFECTO DE LAS VACUNAS?

Probablemente no, dijo el domingo Scott Gottlieb, comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

“Es improbable”, concordó Gupta.

Vivek Murthy, el nominado para director de salud pública por el presidente electo Joe Biden, dijo el domingo en el programa “Meet the Press” de la NBC que no “existe ninguna razón para creer que las vacunas que se han desarrollado no serán efectivas contra este virus”.

Las vacunas producen una amplia gama de respuestas por parte del sistema inmunológico más allá de la que tiene ante la proteína puntiaguda, apuntaron varios expertos médicos.

La posibilidad de que nuevas cepas sean resistentes a las vacunas que se tienen es baja. Pero no “inexistente”, comentó el doctor Moncef Slaoui, principal asesor científico de la campaña de vacunación del gobierno estadounidense.

“Hasta ahora, no creo que haya habido una sola variante que fuera resistente”, señaló. “Esta variante en particular en Gran Bretaña, creo, es muy improbable que haya escapado a la inmunidad que proporciona la vacuna”.

Bedford estuvo de acuerdo.

“No estoy preocupado” porque probablemente se necesitarían muchos cambios en el código genético para socavar una vacuna, no solo una o dos mutaciones, tuiteó Bedford. Pero las vacunas quizás necesiten ser actualizadas con el paso del tiempo conforme se acumulan las modificaciones. Los cambios deberían ser supervisados más de cerca, escribió.

Murthy dijo que la nueva cepa no implica modificar las recomendaciones de las autoridades de salud sobre el uso mascarillas, lavarse las manos y mantener el distanciamiento social.

¿QUÉ OTRAS CEPAS HAN SURGIDO?

En abril, investigadores de Suecia encontraron un virus con dos cambios genéticos que parecían hacerlo casi dos veces más infeccioso, comentó Gupta. Aproximadamente 6.000 casos de esa cepa de coronavirus se han reportado en todo el mundo, principalmente en Dinamarca e Inglaterra, agregó.

Varias variantes de esa cepa ya han surgido. Algunos de esos casos fueron de personas que se infectaron en criaderos de visones en Dinamarca. Una nueva cepa en Sudáfrica tiene dos modificaciones que ya habían sido vistas antes, además de algunas nuevas.

La que está en Gran Bretaña tiene las dos modificaciones y más, incluidas ocho en la proteína puntiaguda, dijo Gupta. Es llamada una “variante bajo investigación” debido a que aún no se conoce qué tan significativa es.

La cepa fue identificada en el sureste de Inglaterra en septiembre. Ha estado circulando en la zona desde entonces, comentó un funcionario de la Organización Mundial de la Salud a la BBC

¿QUÉ TAN RÁPIDO SE ESTÁ EXTENDIENDO?

La nueva cepa se detectó por primera vez en septiembre.

En noviembre, alrededor de una cuarta parte de los casos en Londres eran de esta nueva variante. Y para diciembre representaba casi dos tercios de los casos.

Los matemáticos llevaron a cabo proyecciones en un intento de calcular su peligrosidad. Pero separar lo que se atribuye al comportamiento de las personas y lo que se debe al virus es difícil.

La cifra mencionada por el primer ministro, Boris Johnson, fue que la variante puede ser hasta un 70% más transmisible.

Ese 70% apareció en una presentación del doctor Erik Volz, del Imperial College de Londres.

Durante la charla afirmó que es «demasiado pronto para decirlo, pero por lo que se ve hasta ahora está creciendo muy rápido».

«Está creciendo más rápido de lo que creció (la variante anterior) y es importante estar atentos».

¿LAS VACUNAS PODRÁN COMBATIR LA NUEVA VARIANTE DEL CORONAVIRUS?

La empresa alemana BioNTech está «muy confiada» en que su vacuna contra la covid-19, desarrollada junto a Pfizer y cuya comercialización fue autorizada este lunes por la Agencia Europea del Medicamento sea efectiva también contra la variante del coronavirus detectada en Reino Unido y considera que técnicamente podría rediseñarla en seis semanas para adaptarla.

«Como científico nunca se es optimista, sino que se piensa en probabilidades y la probabilidad de que nuestra vacuna sea efectiva también contra esta nueva mutación es muy elevada», dijo hoy el cofundador de BioNtech, Ugur Sahin, en una rueda de prensa.

Subrayó que durante los últimos meses de desarrollo de la vacuna, cada vez que aparecía una mutación «realmente importante», observaron cómo reaccionaba su vacuna y pudieron determinar que efectivamente era capaz de combatir «toda una serie de diversas variantes del virus».

Según Sahin, existen muchas mutaciones, pero también hay muchas proteínas en el virus que no varían.

Mire también

Científicos investigan si la mutación del #coronavirus contagia más a los niños https://t.co/LasxXwwKyw pic.twitter.com/kbUaNgza18 — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 22, 2020

Con información de EFE