Legislador texano presenta proyecto para prohibir el aborto

Bryan Slaton, legislador por el estado de Texas, Estados Unidos, presentó una propuesta de ley para prohibir el aborto en todo el territorio de esa nación.

A través de su cuenta de Twitter, Slaton hizo saber a sus seguidores que presentó un iniciativa que busca prohibir el aborto y además castigarlo con duras penas.

Según el portal de noticias RT, «Esta norma busca reconocer «la santidad de la vida humana inocente creada a imagen de Dios» y protegerla «desde la fecundación hasta la muerte natural», ya que Slaton considera que «un niño humano vivo no nacido, desde el momento de la fecundación y en todas las etapas de su desarrollo tiene los mismos derechos, facultades y privilegios legales» que cualquier otra persona».

De aprobarse esta iniciativa la Fiscalía de Texas podría acusar de «delitos de asalto» y de «homicidio criminal» a quienes se sometan a un aborto y a quienes lo practiquen. Esta iniciativa contempla una excepción que permite el procedimiento siempre y cuando se trate de un embarazo riesgoso con peligro de muerte para la madre y que no haya una alternativa para superar el escenario.

Los reportes indican que de aprobarse la ley, los castigos legales para quienes sean encontrados ‘culpables’ podrían llegar hasta la pena de muerte.

Slaton alegó que en Texas «los niños no nacidos mueren a un ritmo más alto en Texas que los pacientes de covid-19″.

Today, I filed HB 3326 to Abolish Abortion in Texas.



The bill will end the discriminatory practice of terminating the life of innocent children, and will guarantee the equal protection of the laws to all Texans, no matter how small. #txlege pic.twitter.com/W1lpG4q6G1