Iza: No saldremos para una o dos horas sino hasta tener resultados

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), advirtió este martes 2 de julio del 2024 sobre nuevas movilizaciones de larga duración contra las medidas del Gobierno de Daniel Noboa.

El precandidato presidencial recalcó que la eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís es solo un punto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por ello, durante la movilización hacia la Asamblea para entregar el proyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada y Consentimiento, pidió a los legisladores fiscalizar el acuerdo con el organismo internacional.

«No es solo es el subsidio, es todo un paquete empobrecedor para la mayoría del pueblo ecuatorianos. Hemos enviado las propuestas pero el Gobierno en lugar de responder ha dicho que la Conaie tiene incoherencias en su propuestas y que está haciendo participe electoralmente; cualquier cosa para lavarse las manos sobre la realidad«, sentenció el dirigente.

También Iza aseguró que estarán participando en las manifestaciones que se convoquen a través de las delegaciones en las diferentes provincias. «Cada organización tiene su forma de lucha y las luchas del 2019 o 2022 se convirtieron en luchas unitarias y en ese sentido vamos a seguir haciendo un camino», aseguró.

Iza confirmó que la próxima semana realizarán la asamblea presencial de la Conaie para definir las nuevas medidas que aplicarán ante la falta de respuesta del Gobierno.

«Nos unimos. De pronto, el día jueves 4 de julio del 2024, por las circunstancias de la convocatoria, no será masivamente. Las provincias participarán. No se puede mecánicamente decir que estás o no estás. Todas las luchas sirven», recalcó el presidente de la Conaie.

Además, Izas advirtió que en caso de convocar a una manifestación será masiva y de largo plazo hasta conseguir sus demandas. «Nosotros la Conaie, las estructuras populares del Ecuador no saldremos para una hora o dos horas sino hasta tener resultados como siempre se ha hecho en este país», puntualizó.

