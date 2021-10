Leopardo ataca a una mujer en Bombay, India (VIDEO)

En la localidad Bombay, India, una mujer fue víctima del ataque de un leopardo y el momento quedó grabado en video.

En el clip se ve que la mujer, de 55 años de edad, está sentada sin sospechar de la presencia del Leopardo y baja su guardia por completo. En un momento, el animal aprovechó la oscuridad y la indefensión de la mujer para saltar sobre ella.

Cuando la víctima del ataque se dio cuenta de lo que sucedía rápidamente se defendió con su bastón hasta que logró que el animal se alejara no sin causarle heridas leves que hicieron que tenga que ser hospitalizada.

Según el portal de noticias RT, este es el cuarto ataque de un leopardo en el barrio de la localidad por lo que dispusieron la instalación de diez cámaras de videovigilancia para lograr determinar si se trata de un mismo félido que perpetra los ataques o si se trata de especímenes distintos.

Por lo visto en el clip del más reciente ataque, los expertos lograron determinar que es un leopardo que aún no ha alcanzado su desarrollo adulto y que gracias a las cámaras instaladas podrán definir la edad del félido o determinar que hay más de uno de estos animales sueltos por la zona residencial de Bombay.

El video es impactante y podría herir su sensibilidad, le recomendamos discreción antes de producir las imágenes que han sido compartidas en cientos de plataformas y que ya pueden ser consideradas virales.

