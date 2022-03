La transmisión de noticias del canal ruso ‘Channel One’ de este lunes fue interrumpida temporalmente por una empleada del canal sosteniendo un cartel con el texto: «No a la guerra. Paren la guerra”. El mensaje se completa con la frase “No creas en la propaganda. Te están mintiendo” y otra frase que reza «rusos contra la guerra», aunque esta última fue parcialmente oscurecida.

La protesta extraordinaria se lleva a cabo cuando se cumplen 19 días de comenzada la invasión de Rusia a Ucrania, el pasado 24 de febrero de 2022. «Alto a la guerra. No a la guerra», gritó la manifestante la mientras la presentadora de noticias continuaba leyendo de su Teleprompter. La interrupción solo se pudo ver unos segundos antes de que el canal cambiara a un informe diferente para eliminarla de la pantalla.

Post-Soviet visual. Unprecedented scenes as a woman runs out with an anti-war poster during a live broadcast of the evening news on Russia’s state TV Channel One. “Stop the war. Don't believe the propaganda, they are lying to you here" pic.twitter.com/80s3givvYl