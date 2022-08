Lewandowski es presentado ante 55.000 hinchas de Barcelona

El delantero polaco Robert Lewandowski (Varsovia, 1988) el gran fichaje del Barcelona, vivió este viernes su primer gran día en el Spotify Camp Nou. Ahí se dieron cita más de 55.000 espectadores, para una presentación multitudinaria.

Según el club catalán, se retiraron 59.026 entradas para asistir a la presentación. La asistencia al estadio estuvo a la altura de las grandes presentaciones en los últimos años. Se acercaron unos pocos menos que cuando Diego Armando Maradona vistió aquella camiseta Meyba en 1982.

Para ver los primeros toques de Lewandowski con el nueve, se citaron más espectadores que cuando se estrenó Neymar jr en 2013 (56.000); o cuando Zlatan Ibrahimovic vistió por primera vez la camiseta del Barça en 2009 (50.000),

Fueron más que cuando Ronaldinho congregó en 2003 a 20.000 personas; o cuando el deseado Thierry Henry, en el verano de 2007, reunió a 35.000 culers en el Camp Nou.

Saltó Lewandowski con el nueve en la espalda hasta ahora en poder de Memphis Depay y el Camp Nou enloqueció.

Laporta ejerció casi de ‘speaker’ en el estadio. Micrófono en mano agradeció al jugador su esfuerzo por venir al Barça. «No fue fácil, creedme. Esta operación ha sido posible porque el jugador quería venir al Barça», dijo el dirigente. Ahí agradeció al representante del jugador, Pini Zahavi, su esfuerzo en la operación.

«Hoy es un día histórico», dijo un exultante Laporta. Las primeras palabras del delantero fueron en catalán: «Estic molt content de estar a Barcelona».

«Estoy muy orgulloso de ser futbolista del Barça. Ha sido difícil, pero al final estoy aquí. Mi felicidad es grande, estoy seguro que marcaré muchos goles en este estadio y ganaremos muchos títulos», dijo en el estadio.

En la sala de prensa admitió que el cariño de los espectadores había sido «increíble» y que se había sentido «emocionado».

«Es difícil encontrar las palabras. Cuando vi el proyecto, tomé la decisión. Sé que el Barça viene de un momento difícil, pero todo irá mucho mejor. Mis compañeros tienen mucho potencial y con este equipo podemos hacer cosas muy buenas», opinó. EFE

