Lewandowski se despide del Bayern: «Estos 8 años fueron especiales»

El delantero Robert Lewandowski, que en las próximas horas se convertirá en nuevo jugador del FC Barcelona para las tres próximas temporadas, se despidió este sábado del club y de sus compañeros en su último entrenamiento como jugador del conjunto alemán.

«Hoy me despedí de los muchachos en el campo. No estaba preocupado por una lesión en el entrenamiento. Me puede pasar algo en casa. Quería mantenerme en forma y volver a entrenar con los chicos», explicó en declaraciones a Sky Sports.

«Estos 8 años fueron especiales y eso no se olvida. Me lo pasé muy bien en Múnich. Yo tampoco tuvo tiempo para prepararme. Voy a volar pronto, pero volveré y me despediré como es debido de todos los empleados y organizaré algunas cosas, la casa, etc.», añadió.

La idea del internacional polaco, por el que el Barça pagará 45 millones más otros 5 millones en variables al Bayern, es incorporarse lo antes posible a la gira que su nuevo equipo empieza hoy por Estados Unidos.

TRASPASO DE LEWANDOWSKI

Los dirigentes del Bayern Múnich anunciaron este sábado haber llegado a un acuerdo con el FC Barcelona para el traspaso al equipo catalán de su atacante estrella, el internacional polaco Robert Lewandowski.

«Nos hemos puesto de acuerdo con el FC Barcelona. En este momento se trata todavía únicamente de un acuerdo oral. El contrato escrito debe ser todavía terminado», explicó el director ejecutivo del club campeón de Alemania, Oliver Kahn, en una entrevista al diario Bild.

El presidente del Bayern, Herbert Hainer, también aludió a un «acuerdo oral» que es «positivo para las dos partes», en palabras recogidas en la cuenta Twitter del club.

El presidente del #FCBayern Herbert #Hainer en #BR sobre Robert #Lewandowski: "Tenemos un compromiso verbal del Barcelona. Es bueno para ambas partes que tengamos claridad. Robert es un jugador muy meritorio, lo ha ganado todo con nosotros. Le estamos increíblemente agradecidos". pic.twitter.com/5EjmYpRRoH — FC Bayern München Español (@FCBayernES) July 16, 2022

Robert Lewandowski (33 años) consiguió finalmente forzar su salida del club campeón de Alemania, a pesar de que el Bayern repetía desde junio que descartaba cualquier salida de su jugador antes de la finalización de su contrato en junio en 2023.

El Bayern no dio por el momento detalles financieros de la operación.

Según varios medios alemanes, que habían revelado la existencia del acuerdo unas horas antes, el coste del traspaso se eleva a 45 millones de euros (45,4 millones de dólares) garantizados, más 5 millones de euros (5,04 millones de dólares) en posibles suplementos.

Igualmente según la prensa, Lewandowski se dispone a firmar un contrato de cuatro años con el Barça, cuando el Bayern apenas le habría ofrecido una renovación de un año.

Con información de EFE y AFP