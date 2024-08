¿Cuándo y dónde ver el partido Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca? El cotejo, válido por los octavos de final de la Copa Ecuador, se juega la noche del miércoles 28 de agosto de 2024. El partido es a las 19:00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Teleamazonas transmitirá en vivo el compromiso para todo el país. El ganador del juego se clasificará a los cuartos de final de la Copa Ecuador. Si hay empate, el ganador de la serie se definirá mediante la ejecución de lanzamientos penales.

Tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana, Liga de Quito se concentra en ganar la Copa Ecuador. El otro gran objetivo de los universitarios es clasificarse a la final de la LigaPro. El equipo dirigido por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez ganó los cuatro primeros compromisos de la segunda etapa.

¿Cuándo y dónde ver el partido Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca? Para el compromiso de la noche del miércoles 28 de agosto, la dirigencia alba decidió no abrir los espacios para la hinchada visitante. Por lo tanto, la afición de Deportivo Cuenca no podrá asistir al compromiso. En cambio, los aficionados de Liga de Quito que asistieron al partido contra Libertad, podrán ingresar de forma gratuita.

🚨 Las entradas para el partido #LIGADeportivoCuenca ya están a la venta

¡Nos vemos en el Estadio Rodrigo Paz Delgado! 👋



Recuerda que con tu boleto de LIGA 🆚 Libertad FC puedes acceder al partido de este miércoles 💪



🎟️ https://t.co/TLnmYF1xjg pic.twitter.com/MqAj21AKMc — LDU Oficial (@LDU_Oficial) August 27, 2024

La Copa Ecuador continuará mañana con el partido entre Cuniburo e Independiente del Valle. El juego está pactado en el estadio Olímpico Atahualpa, desde las 18:00.

¿Cuándo y dónde ver el partido Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca? La siguiente semana Deportivo Santo Domingo chocará con El Nacional y Aucas con Libertad. En tanto, el sábado 7 de septiembre de 2024, Guayaquil City chocará con Delfín y un día después, Emelec medirá a Técnico Universitario.

