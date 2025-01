Actualizado 19:30

Felipe Caicedo no entró en la nómina oficial de Barcelona en el primer partido de la temporada. El equipo amarillo jugó un amistoso ante el Manta este martes 21 de enero del 2025 en el estadio Jocay. El entrenador ecuatoriano Segundo Alejandro Castillo presentó la alineación titular y también los alternantes y ‘Felipao‘ no estuvo incluido.

El corpulento atacante de los toreros y uno de los refuerzos top de la temporada tuvo descanso después de las exigentes prácticas físicas que tuvo desde su llegada. El estreno oficial del delantero pudiera darse en la ‘Noche Amarilla’ el próximo sábado 1 de febrero del 2025 en el estadio Monumental.

Castillo optó por empezar la temporada con juveniles de titulares y manteniendo la base del año pasado. El volante ofensivo Janner Corozo se incluyó en la alineación para que comande el ataque. En cambio, en el medio campo Leonai Souza fue el experimentado.

Javier Burrai se despidió en Guayaquil

El golero nacionalizado Javier Burrai emprendió el viaje para jugar en su nuevo club. Habló en el aeropuerto de Guayaquil y contó detalles de su salida. Admitió que se va con tristeza porque quería participar con el equipo en Centenario.

No se guardó nada el guardameta. «Tenía ganas de estar en el Centenario. Hubo una llamada del club el seis de enero, justo antes de viajar a Manta diciendo que tenían otras prioridades. Es verdad que me dijeron que me quedara, la vuelta del ‘Beto’ (Alfaro Moreno) al club me hizo titubear en mi decisión», dijo el jugador.

«Después de los golpes emocionales que sufrí el año pasado fue lo último, porque no le iba a servir a nadie, ni al club el que yo me quedara, ni a mí tampoco porque no pude encontrar la mejor versión que supe tener», añadió Burrai.

