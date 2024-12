Liga Pro: Daniel de la Cruz quiere hacer su propia historia en Liga de Quito. El lateral derecho de 20 años es hijo de Ulises, doble mundialista con Ecuador en 2002 y 2006. Como todo hijo de una gran figura, Daniel arrastra la pesada carga de un apellido histórico. Pero él quiere diseñar su propia marca.

En un mundo de videos virales, de situaciones efímeras, la comparación entre padre e hijo acompaña cada día de la corta carrera del futbolista albo. Titular en la primera final de la Liga Pro, el 7 de diciembre del 2024, De la Cruz invadió el área de Independiente del Valle y estalló un remate en el poste.

La jugada se asemeja mucho a una generada en la misma área del arco norte del estadio Rodrigo Paz Delgado, por parte de su padre, el gran Ulises, en la final de 1998. A diferencia de Daniel, el remate de su papá terminó en las redes de Emelec, en la goleada 7-0.

Daniel de la Cruz reconoce la similitud de las jugadas y está consciente de que las comparaciones con su progenitor siempre lo acompañarán. El joven es reconocido en Liga de Quito por su capacidad de escuchar y asimilar los consejos de la gente de más experiencia.

A inicios de temporada, cuando tenía pocas opciones en el cuadro albo, su amigo Jhojan Julio le pidió no irse. «Es mi amigo y me convenció de quedarme a luchar. Siempre fui de escuchar a las personas mayores. El ‘Choclo‘ Quinteros y toda la gente de experiencia me aconsejan continuamente».

#FINAL I ¡Palooooo!. Liga de Quito en doble oportunidad. El palo y el arquero evitan el gol. Siga el minuto a minuto. https://t.co/xF1NyAWIXi pic.twitter.com/zq7H8Y4Ejz — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 7, 2024

De la Cruz lleva ocho años como jugador albo. Esta campaña jugó 11 partidos y contribuyó con una asistencia en el primer equipo de Liga Deportiva Universitaria. Las continuas lesiones del ‘Choclo’ Quinteros le han permitido abrirse espacio en el profesionalismo.

Quinteros le brindó el mejor consejo al joven jugador: alejarse de las redes sociales para poder fortalecer su propia carrera. De la Cruz asimila consejos y busca su propio camino en el fútbol. Su gran sueño es poder comprarle una casa a su madre.

