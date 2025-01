Liga Pro ¿Felipe Caicedo jugará en Barcelona? El ariete de 36 años pudiera estar cerca de cumplir uno de los sueños de su carrera: vestir la camiseta del Ídolo en el año del Centenario. La dirigencia mantiene conversaciones con el jugador, cuyo último equipo fue el Abha Club de Arabia Saudita, en 2023.

Caicedo viene de una larga inactividad. No disputó un solo partido durante el 2024. Es hincha confeso del equipo y la posibilidad de llegar al club se produce por la necesidad de Barcelona de contar con un fichaje estrella en la temporada en la que jugará Copa Libertadores y Liga Pro.

El exseleccionado tiene una larga carrera en el fútbol. Nunca debutó en la Primera de Ecuador, pues fichó por el Basel de Suiza, cuando apenas tenía 17 años, de la mano del empresario José Luis Chiriboga. Después estuvo en el Manchester City, Levante, Espanyol, Levante, Lokomotiv.

Sus mejores años los tuvo en el Lazio de Roma, en donde ganó dos Supercopas italianas. Estuvo una temporada en el Inter de Italia, solicitado por el técnico Filippo Inzaghi, quien fue su entrenador en la época exitosa de Lazio.

Barcelona comenzó su pretemporada 2025, bajo la conducción del DT Segundo Alejandro Castillo. Su delantero Octavio Rivero quiere irse del plantel para jugar en el fútbol de Chile, algo que ya fue descartado por el presidente del equipo, Antonio Álvarez, que quiere que el goleador cumpla el contrato.

El cree que se va a ir, pero no se va a ir a ningún lado. Aquí por apriete no nos manejamos. Tiene contrato y lo va a respetar quiera o no quiera. https://t.co/yhBkSn2Sg4