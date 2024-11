Liga Pro: Independiente del Valle golea a Macará y se acerca a la corona. El cuadro rayado vapulea al cuadro ambateño por 7-0 y, a falta de una jornada, es el líder de la segunda etapa con 29 puntos, los mismos que Liga de Quito.

Sin embargo, el gol diferencia favorece a los rayados y aún mucho más luego de la contundente victoria ante los celestes. La ‘U’ hizo sus deberes ante Universidad Católica, a la que derrotó por 4-2, pero los indicadores de gol diferencia marcan que IDV tiene +19, mientras que Liga de Quito tiene un +14.

La única alternativa para Liga de Quito es que su apelación por la pérdida de puntos por no notificar del pago a Franklin Guerra sea aceptada y los albos puedan recuperar aquellos puntos. La otra opción para que Independiente no sea campeón es que los rayados no ganen ante Orense en Machala y que Liga pueda vencer a Deportivo Cuenca, en el estadio Rodrigo Paz.

Así te contamos la goleada de Independiente del Valle

GOOOL DE IDV: Kenny Arroyo pone la séptima, de penal, en los descuentos del partido.

GOOOOOL DE IDV. A los 45 minutos, Joao Ortiz pone el 6-0

GOOOL DE IDV: A LOS 38 Minutos, Renato Ibarra pone el 5-0 en el partido.

GOOOOL DE IDV: Renato Ibarra pone la goleada ante los ambateños: ya es un 4-0

GOOOOOL de IDV: A los 21, Zabala pone el 3-0

GOOOOL DE IDV: Jeison Medina, a los 19 minutos, pone el 2-0. Abrumante dominio de los locales ante los ambateños. 2-0.

GOOOOL CONFIRMADO. Independiente del Valle gana 1-0 a Macará