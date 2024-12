Liga Pro: Los consejos de Ezequiel Piovi levantaron el ánimo en Liga de Quito. El capitán del cuadro universitario tuvo un papel fundamental en el aspecto sicológico del club, que el sábado 14 de diciembre del 2024 enfrentará a Independiente del Valle en la final de vuelta del Campeonato.

Los azucenas ganaron 3-0 en los primeros 90 minutos jugados en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Un empate, la pérdida de hasta dos goles o cualquier triunfo le darán a la ‘U’ la corona 13. El partido se jugará desde las 15:30 en el estadio de los sangolquileños.

Piovi llegó en el 2020 para reemplazar a Antonio Valencia, quien a mediados de ese año se fue al Querétaro de México. No le costó tiempo adaptarse y, con el paso de los años, se ha convertido en capitán y referente de la institución azucena.

El golero Gonzalo Valle le contó a Teleamazonas que, el discurso del capitán ha sido clave para que el equipo no pierda el enfoque. Uno de los momentos clave ocurrió el 16 de noviembre, tras conocerse la decisión de la Comisión Disciplinaria, que sancionó al cuadro albo con la pérdida de tres puntos por no notificar el pago al exjugador Franklin Guerra.

Cuenta Valle que Piovi reunió al equipo y les pidió no considerar esos tres puntos y no darse por vencidos. «Nos dijo: vamos a ser campeones, pese a que no tengamos esos tres puntos. Esto es contra todo y contra todos».

El capitán dice que el equipo vive con intensidad las horas previas a la final. «Tranquilos no podemos estar. Las horas se viven con ansiedad, pero estamos convencidos de que vamos a quedarnos con la Copa. Es un compromiso que adquirimos con Marco Angulo».

De acuerdo con Piovi, Liga de Quito no juega con 11, sino con 12 jugadores, con Angulo liderando desde el cielo. Su capacidad discursiva, su influencia en el camerino y su disposición para jugar en la cancha han convertido al argentino en un jugador clave para la ‘U’ que busca la corona 13.

