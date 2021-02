Liga y Aucas tienen bajas para el inicio de la LigaPro 2021

0 0

Sociedad Deportiva Aucas alista su estreno en LigaPro 2021 cuando enfrente a Mushuc Runa este sábado en Echaleche. Los orientales tienen dos bajas por problemas médicos.

Aucas presentó su plantel el pasado fin de semana cuando derrotó en partido amistoso a El Nacional con gol de Roberto Ordóñez. El equipo de Darío Tempesta levanta la expectativa en su hinchada por el armado de su plantilla. A eso se suman los triunfos en los cotejos de comprobación.

El zaguero Gustavo Vallecilla dio positivo para Covid-19 y será baja. La otra ausencia es la del volante Luis Cano Quintana. En su caso, la recuperación está prevista dentro de 15 días. Además, Francisco Fydriszewski realiza su adaptación a la altura y estaría listo para la segunda fecha del torneo.

Aucas entrenará en el estadio Gonzalo Pozo y el viernes se desplazará a la provincia del Tungurahua para jugar en condición de visitante.

Liga también presenta bajas

El uruguayo Pablo Repetto, director técnico de Liga Deportiva Universitaria, conversó esta mañana sobre el arranca de la LigaPro 2021.

Los albos reciben este viernes 19 de febrero a 9 de Octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 19:00. “Estamos con muchas ganas de empezar el torneo, nos hemos preparado bien. No vamos a poder contar con todo el plantel, tenemos unas ausencias”, señaló Repetto.

Confirmó que el volante argentino Lucas Villarruel será baja frente a 9 de Octubre. “A Villarruel se le va a realizar un estudio hoy en la tarde, volvió a resentirse, cuando parecía que ya estaba bien, volvió a tener la molestia”.

Sobre Luis Amarilla, Pablo Repetto manifestó que todavía no han podido trabajar con él en los entrenamientos y aseguró que todavía deben esperar el informe médico. Solo entonces podrá decidir cuando se incorpora al trabajo con el resto de la plantilla.

Por otra parte, el estratega no cierra la puerta de llegada de Anderson Julio. Pese a que sabe que es un tema que lo debe manejar la dirigencia, indicó que todavía no lo descarta.

“Yo hablé con Anderson Julio un par de ocasiones, siempre me demostró ganas de regresar al club, pero eso ya queda para la dirigencia. En las negociaciones no me meto», afirmó.