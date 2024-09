LigaPro modifica los horarios de partidos por crisis energética. Mediante un comunicado, el organismo que rige la realización del fútbol ecuatoriano, informó que desde la octava fecha del torneo, no se realizarán partidos pasadas las 17:30.

La intención, según explicó LigaPro es colaborar con el Gobierno central, ante la dura crisis energética por la que vive el país. Así, los compromisos que inicialmente se programaban a las 19:30 ó 20:00 ahora se disputarán desde las 17:30, como más tarde.

«Debido a la crisis energética que afronta el país, LigaPro y Zapping han decidido modificar los horarios. No habrá partidos programados que inicien después de las 17:30. Somos conscientes de la problemática, por eso hemos tomado esta decisión que ya fue comunicada a los clubes», dice el comunicado.

LigaPro aclaró que la medida es provisional, mientras se trabaja en una solución estructural en el país para combatir la crisis energética. Según el ente, los horarios habituales «nos ayudan a crecer como industria».

📍Actualización de horarios de la Fecha 8️⃣ – Fase 2️⃣ de la LigaPro Ecuabet ⚽️#LigaProEcuabet 🇪🇨💯 pic.twitter.com/TOJDnhLdi5 — LigaPro (@LigaProEC) September 22, 2024

Los partidos Orense vs. Macará, del viernes 27 de septiembre; Cumbayá vs. Emelec, del sábado 28; Barcelona vs. Libertad, del domingo 29 de septiembre y el Técnico Universitario vs. Mushuc Runa, del lunes 30 de septiembre de 2024, son los que sufrieron cambios.

Inicialmente, dichos partidos estaban previstos para las 18:00 y 19:30, pero ahora se disputarán en horarios que van desde las 17:00 hasta las 17:30. Algo similar sucederá en la Copa Ecuador. El miércoles 25 de septiembre, Liga de Quito recibirá a El Nacional, en un juego válido por los cuartos de final, desde las 17:00. Teleamazonas transmitirá ese partido en señal abierta, para todo el país.

