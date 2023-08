LigaPro rechaza prohibición de publicidad de apuestas deportivas

Con el nuevo reglamento de la Ley de Comunicación quedó prohibido la publicidad de apuestas o predicciones deportivas. Un cambio que ha generado el rechazo de LigaPro al considerarlo un impacto negativo en la economía del fútbol y la industria del entretenimiento.

En el nuevo cuerpo legal, emitido por el presidente Guillermo Lasso el 23 agosto del 2023, se indica en el el artículo 56 que: “se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad o propaganda de pornografía infantil, de cigarrillos, de sustancias sujetas a fiscalización y todo tipo de sistema de apuestas o predicciones deportivas“.

Ante ello, a través de un comunicado LigaPro expresó su rechazo y protesta por esta decisión que, a su parecer, «no solo impacta de manera directa en la salud financiera del fútbol y la industria del entretenimiento, sino que también pone de manifiesto una tendencia inquietante por parte del actual Gobierno en lo que respecta a la industria deportiva».

El organismo indicó al Gobierno que esta prohibición amenaza con debilitar la sostenibilidad financiera del fútbol y repercutiría en la calidad, capacidad para brindar oportunidades y el entretenimiento en el deporte ecuatoriano.

De igual manera, recordó que los clubes han realizado sus respectivos presupuestos contando con esos ingresos para los pagos a sus jugadores, entrenadores, proveedores y el resto de personas que participan en esta industria.

Y calificó de alarmante esta medida porque se estaría sumando, según LigaPro, a una serie de

acciones que impactan negativamente el fútbol en el país, entre ellas el impuesto al valor agregado a las entradas.

«Esta nueva pretendida prohibición agrega un elemento adicional de incertidumbre y desafío, amenazando con exacerbar la ya delicada situación financiera en la que se encuentran muchos actores en el mundo del deporte y el entretenimiento», agregó.

LigaPro también afirma que esta prohibición «vulnera los principios fundamentales de la Constitución» y por ello adelantó que tomarán medidas legales para impugnar «esta decisión inconstitucional y perjudicial para la industria del fútbol en el Ecuador».

No podemos seguir permitiendo más ataques al fútbol ecuatoriano desde el Gobierno Nacional. No queremos regalos, queremos que nos dejen crecer, formar a jóvenes en el deporte, alejarlos de las drogas y alegrar al pueblo. NO MÁS atropellos!!! https://t.co/beZUU9nxEM