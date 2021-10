Lo más top de Ecuador

Esta semana hay toda una mezcla de géneros y artistas compitiendo por la corona del hit que tiene bailando y cantando al país entero.

La música cambia y con ella los gustos. Por eso es que es tan difícil mantenerse al día con las modas y los hits que suenan en Ecuador, con lo que mueve a la gente en las discotecas y los pone a cantar en la ducha… a menos, claro, que se dé la oportunidad de escuchar nuestra playlist diseñada específicamente para eso, para mostrarnos lo más top que suena en Ecuador.

Esta semana hay varios temas y artistas de todos los géneros y de todos los países disputándose la corona. Por un lado llegan Issam Alnajjar ft Danna Paola con si tu vuelas, una canción que es elevada por sus icónicas voces. Por el otro lado, Kali Uchis también nos dio fue Mejor, que vaticina su un hit de talla mundial al lado de SZA y que nos trae su reconocible mezcla de géneros y voz osada. Y por último pero no menos importante tenemos a Joey Montana junto a Valeria Sandoval con Tiny winey, su nuevo y pegajoso sencillo que nos llena de alegría y ganas de movernos en la pista de baile.

Top Ecuador 2021

Además de estos lanzamientos recientes que no podemos dejar de escuchar, tenemos toda una lista de éxitos que nos han puesto a cantar, bailar y sentir en los últimos días: Romeo y julieta de Lola Indigo y Rvfv, Métele al perreo de Daddy Yankee, Take my breath de The Weeknd… ¡y muchos otros más!

Y no olvide sintonizar esta misma playlist la próxima semana, para enterarse de los nuevos lanzamientos y los más recientes éxitos que tienen a Ecuador moviéndose a su ritmo.

Escuche esta playlist en:

