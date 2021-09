Lo más top de Ecuador

En esta ocasión, la canción que nos tiene a todos bailando llega desde el otro lado del charco, cortesía de una de las voces más prominentes de la música urbana.

¿Qué está sonando en Ecuador estos días? A menos que esté saltando de bar en bar, de discoteca en discoteca para saber qué suena en sus parlantes, es difícil saberlo… ¡pero por suerte traemos una playlist que reúne los mejores y más recientes temas que tienen a toda la nación moviendo la cabeza, cantando en unísono!

Esta semana el ritmo nos llega desde el otro lado del océano, con un nuevo éxito de la mano de Lola Indigo y RVFV: Romeo y Julieta. Ya habíamos visto que estos dos artistas tenían una química innegable cuando nos trajeron la popular Trendy el año pasado, y en esta ocasión no desilusionaron: una canción llena ritmo y sonido seductor, que saca a relucir lo mejor de los dos cantantes. ¡Y la canción trae un video musical que convencerá incluso a los más incrédulos!

Top Ecuador 2021

Eso sí, hay muchos más sonidos, géneros y ritmos de donde ese hit vino: desde el sonido urbano de J Balvin en Qué más pues? hasta la llegada de Elvis Costello al rock en español y su más reciente lanzamiento junto a Sebastian Yatra; desde el ritmo inspirado en los ochenta de The Weeknd en Take my breath hasta el clásico estilo de Daddy Yankee en Métele al perreo … ¡estos son los temas que nos tienen bailando del amanecer a la media noche!

Seguro que cambian la próxima semana, y por eso no puede dejar de sintonizar nuestra selección para conocer los ritmos que están moviendo a todo el país.

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.