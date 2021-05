Hay días en los que queremos ir a lo seguro: escuchar esos himnos del rock que nos mueven, que nos inspiran, que nos ponen a cantar.

Hay días en los que no estamos de humor para escuchar nueva música, o para darle una oportunidad a un álbum de un rockero que no conocemos, o para explorar la discografía de una banda poco conocida que un amigo nos dijo que era “buenísima”.

No ,hay días en lo que queremos del rock es lo mejor que tiene para ofrecer; queremos los clásicos, queremos esas canciones que ya nos sabemos de pies a cabeza y a las que les podemos fingir un solo de guitarra perfecto con nuestros dedos en el aire, esos temas que tenemos la certeza nos llenan de energía y nos ponen a mover la cabeza incluso en el día más difícil.

Para esos días en los que solo queremos lo mejor del rock en inglés, le traemos una playlist con exáctamente eso.

Lo mejor del Rock en Inglés

No falta ningún clásico en esta selección que recoge lo mejor del género, de todos los estilos y todas las eras: están desde esas canciones icónicas de los setenta, como Bohemian rhapsody de Queen, hasta el éxito inolvidable de The Cure en los noventa, Friday I’m in love ; aquí puede encontrar ese rock que experimenta con los sonidos electrónicos como Baba O’Riley , puede encontrar el sonido optimista de la era hippie de los Beatles en Here comes the sun , la fuerza estridente de la voz de Axl Rose en Sweet child o’ mine , y hasta el ritmo de los inicios del rock n’ roll en canciones como Johnny B. Goode de Chuck Berry.

Los fanáticos del rock no tendrán ganas de saltarse ni un solo tema en esta lista de reproducción, una selección de los clásicos que nos llenan de vida y energía. ¡Estos son los clásico del rock en inglés que podemos y queremos escuchar todo el día!

