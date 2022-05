Lo que debe saber sobre la viruela del mono

La viruela del mono, o «ortopoxvirosis simia» es una enfermedad rara cuyo patógeno puede transmitirse del animal al hombre y viceversa.

Hasta la fecha se han detectado al menos 80 casos en 14 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, España y Portugal, Israel y Suiza.

Es una zoonosis viral (enfermedad provocada por virus transmitido de los animales a las personas) rara, que produce síntomas parecidos a los que se observaban en los pacientes de viruela en el pasado, aunque menos graves.

La viruela del mono se detectó por primera vez en los seres humanos en 1970 en la República Democrática del Congo en un niño de nueve años. Desde entonces, la mayoría de los casos notificados proceden de regiones rurales de la selva tropical de la cuenca del Congo y el África occidental, en particular de la República Democrática del Congo.

Los casos graves se producen con mayor frecuencia en los niños y están relacionados con la magnitud de la exposición al virus, el estado de salud del paciente y la gravedad de las complicaciones.

Generalmente, la enfermedad se cura espontáneamente y los síntomas duran entre 14 y 21 días.

Los síntomas son: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y dorsales durante los primeros cinco días. Luego aparecen erupciones (en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies), lesiones, pústulas y finalmente costras.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la infección de la viruela del mono puede dividirse en dos periodos:

La infección se produce por contacto directo con la sangre, los líquidos corporales o las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados.

Mientras que la transmisión secundaria o de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión.

La transmisión se produce principalmente por gotículas respiratorias, generalmente tras prolongados contactos cara a cara con el paciente; lo que expone a los miembros de la familia de los casos activos a un mayor riesgo de infección.

Además, la infección se transmite por inoculación o a través de la placenta (viruela símica congénita).

La mayoría de los casos registrados en los últimos días se dieron en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, dijo la OMS el viernes.

No existen tratamientos o vacunas específicos contra la viruela del mono, pero se pueden contener los brotes, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el pasado se demostró que la vacunación antivariólica tiene una eficacia del 85% en la prevención de la «ortopoxvirosis simia»; pero la vacuna ya no está disponible, después de la interrupción de su fabricación tras la erradicación mundial de la viruela.

«La buena noticia es que la vacuna contra la viruela funciona contra la viruela de mono; la mala noticia es que la mayoría de las personas menores de 45 años no están vacunadas», tuiteó el epidemiólogo Eric Feigl Ding.

