Feliciano López ha sido designado por el capitán español Sergi Bruguera para disputar el primer partido individual en el enfrentamiento de Copa Davis ante Ecuador.

Se trata de la primera jornada del Grupo A de las Finales de la competencia que se disputa desde las 10:00, hora de Ecuador.

Feliciano, de 40 años, ocupa el lugar inicialmente reservado para Carlos Alcaraz, que el miércoles dio positivo por covid y quedó al margen del torneo.

Feliciano López abrirá el enfrentamiento ante el equipo ecuatoriano en el duelo ante Roberto Quiroz.

A continuación, Pablo Carreño se enfrentará a Emilio Gómez, en el duelo entre los dos números uno de los equipos.

Para el dobles, inicialmente están designados Marcel Granollers y Feliciano López contra Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo. EFE

Ecuador está listo para el reto de Copa Davis ante España y Rusia

ORDEN DE LOS PARTIDOS – DÍA 2⃣



🇪🇸España vs. Ecuador🇪🇨



🇷🇸Serbia vs. Austria🇦🇹



🇺🇸Estados Unidos vs. Italia🇮🇹