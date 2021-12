Los participantes recibieron duros comentarios en el reto de salvación

Un nuevo capítulo llenó de emociones se vivió en MasterChef Ecuador. En esta ocasión los participantes se enfrentaron en un reto de salvación en el que tuvieron que preparar bocaditos asiáticos en 45 minutos y en parejas.

Ya en las cocinas Matías y Klever tuvieron varios roces mientras preparaban su plato

Sin embargo, quienes lograron acoplarse y destacar en la primera parte del reto fueron Daniela y Alberta. Ellas ganaron y lograron subir al anhelado balcón

#MasterChefEcuador | Daniela y Alberta lo resolvieron muy bien , su presentación y sabores son muy buenos. pic.twitter.com/Qz7M2q9z4t — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 17, 2021

La segunda parte del reto fue individual. Las parejas debieron cocinar en la misma estación y en 40 minutos preparar un plato asiático libre.

#MasterChefEcuador | La segunda parte de este reto es individual pero deberán cocinar ambos en la misma estación. pic.twitter.com/u4lOuj0nqk — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 17, 2021

Los comentarios de los jueces tras evaluar los platos fueron duros. El primero en pasar al atril fue Ernesto.

“El pollo jugoso, muy buen sabor, el resto del plato ni fu ni fa”, le dijo el chef Rausch

#MasterChefEcuador | Los comentarios de los jueces están bastante duros en esta noche. pic.twitter.com/RK0hPnTlpY — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 17, 2021

Matías por su parte recibió críticas por la presentación. “El emplatado es igual de feo a todos los tuyos. Te estás quedando atrás. Si por lo menos no lo sabes hacer, deberías tener suficiente criterio para saber que no lo hiciste bien”, mencionó Rausch

Wilson presentó un plato difícil de comer, abundante y con un término de cocción de la carne diferente al que buscaba.

#MasterChefEcuador | Wilson no entiende que su plato es muy dificil de comer. pic.twitter.com/8Cd22OA2C8 — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 17, 2021

Margarita también recibió duros comentarios. ¿Te gusta la comida china? le preguntó Rausch a lo que Margarita respondió que no. “Se nota, el pollo seco, al acompañamiento insípido (…) Esto no está a la altura de esta cocina”, dijo el chef.

#MasterChefEcuador | Margarita está apagada y se nota en sus platos. pic.twitter.com/LSa1wiDOkH — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 17, 2021

A Raquel tampoco le fue bien. ¿Por qué tan chiquitos los cerdos?, cuestionó la chef Carolina. “Parecen las sobras, las puntitas de algo”

Y luego recibió críticas por su salsa. “A mí me sabe a una salsa de bote. No veo cocina aquí”, dijo Carolina

#MasterChefEcuador | Raquel tiene fuertes críticas por parte de los jueces pero la mayor crítica fue por su salsa. pic.twitter.com/j7GF3z8pc8 — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 17, 2021

Pero los problemas en los platos continuaron. Andrés “tuvo un pésimo apanado”, según los jueces.

#MasterChefEcuador | A Andrés le falló su apanado y el chef Rausch no se lo guarda. pic.twitter.com/OwpHeeVPuF — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 17, 2021

Los cometarios a Lee también fueron duros. “Es posiblemente el plato más feo de toda la temporada de MasterChef”, aseguró Rausch

#MasterChefEcuador | Lee reconoce que las críticas de los jueces son justas pero se siente horrible recibirlas. pic.twitter.com/aiQuHPkjyT — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 17, 2021

Mientras que la estrategia de David no dio buenos resultados. “Un tataki de un pescado blanco no es correcto. Es de un pescado azul o de algo que tenga termino. O es crudo o es cocinado (…) No te lo voy a probar porque no tiene sentido, pero me da muchísima pena porque tu eres muy buen cocinero”, le dijo Carolina

#MasterChefEcuador | ¿Hubiera sido mejor que David acepte su error en lugar de tratar de excusarse diciendo que es un tataki? pic.twitter.com/2QtajYY4oO — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 17, 2021

Klever y María Laura fueron quienes mejores comentarios recibieron y, por esta razón, los jueces decidieron que ambos se salven y suban al balcón. El resto de participantes con mandil negro se enfrentarán hoy en un reto de eliminación

#MasterChefEcuador | Klever y María Laura son los únicos salvados en esta segunda etapa del reto. pic.twitter.com/8tTvnmZkFO — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 17, 2021

