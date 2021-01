Los ritmos de Tik Tok

0 0

Tiempo de lectura: 2 Minutos, 3 Segundos

Para muchos, Tik Tok fue la herramienta que salvó el 2020. Y, por supuesto, el ingrediente secreto de sus videos es una buena dosis de música imperdible.

¿Cómo hubiese sido nuestro 2020 sin Tik Tok? Una de las aplicaciones más populares del mundo nos transportó a diferentes lugares, nos hizo sentir una infinidad de emociones y nos dejó millones de videos en contenido, mientras estuvimos atascados en casa por culpa de una pandemia global.

¿Quién no intentó aprenderse la coreografía de Blinding lights de The Weeknd, o quién no grabó los momentos más épicos de su día intentando sincronizarlos al ritmo de Ice cream de BLACKPINK?

Esa es la razón por la que reunimos todas esas canciones que marcaron un hito en una plataforma, que nos regalaron videos que nos hicieron tirarnos al suelo de la risa o que nos dieron coreografías que practicamos por horas para sacarlas bien, y las pusimos en esta playlist para disfrutarlas en su totalidad, no solo por unos cuanto segundos.

Desde el nuevo hit de Karol G, Bichota, hasta las canciones más pegajosas de Billie Eilish; desde clásicos relajados como Get up, Stand up de Bob Marley, hasta canciones modernas y revolucionarias como Rockstar de DaBaby y Cardigan de Taylor Swift.

Las canciones en esta lista son el combustible que hace los videos de Tik Tok tan memorables. ¿Por qué no darle la oportunidad a esta música para brillar por su cuenta?

