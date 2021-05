Los sonidos del Anime

Energía, emoción, sentimiento, adrenalina. Son algunos de los ingredientes que componen las grandes canciones que hacen parte del mundo del anime.

Hay algo sobre la música de anime que es bastante particular: está llena de encanto, de energía, de un sentido de urgencia y aventura; las mejores series que hemos visto son aquellas cuyo opening no nos suelta, lo vemos cada capítulo, ansiosos por esa dosis de adrenalina y fuerza que solo pueden transmitir sus canciones.

Pero no se preocupe: no tiene que ser un fanático de este estilo de animación para disfrutar de la música; no tiene que saberse las letras o incluso conocer la serie o película de la que vienen estas canciones para disfrutarlas. Todo lo que tiene que hacer es darle PLAY a esta playlist en la que reunimos las mejores canciones de la pantalla grande y chica japonesa, y disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer.

Música de Anime

Aquí encontrará temas llenos de energía y fuerza como la música de Cidergirl (que le dará ganas de saber qué series pueden vivir a la altura de una música tan emocionante y frenética) junto a las sutiles y evocativas piezas sinfónicas que acompañan a las películas del Studio Ghibli, como My Neighbour Totoro y Kiki’s Delivery Service .

Desde los temas de la afamada banda de K-pop TXT hasta las aclamadas canciones de artistas como Motohiro Hata (que en su catálogo tiene el tema de Naruto: Shipudden), ¡aquí hay una gran variedad de voces, sonidos y estilos para rato!

¿Qué mejor manera de reunir energías e iniciar el día que de la misma manera que empiezan algunas de las series más emocionantes del momento? ¡No se pierda esta selección con los mejores temas de anime!

