Luis Almeida analiza irregularidades alrededor de Seguros Sucre

Luis Almeida, asambleísta del PSC-MG, comento sobre las irregularidades encontradas alrededor de la aseguradora Sucre.

En el espacio de entrevistas ‘Los Desayunos 24 Horas’, dijo que hay cerca de 157 millones de dólares por indemnizar.

«Lo que ha pasado es que aprovecharon esta empresa estatal, con semejante apoyo para adueñarse, no lograr los reaseguros y perjudicar al Ecuador. De eso nos quedamos no indemnizados por el terremoto de Manabí, no están aseguradas las FF.AA. PetroEcuador acaban de ratificarle una contratación que lo gana una empresa privada en libre competencia», etc, recuerda Luis Almeida.

Agrega que es preocupante la cantidad de dinero que el Ecuador deberá indemnizar. «Cuánto más el Estado quedará en deuda¨, acota Luis Almeida.

«Es una cueva de robo y perjuicio. Dueños que no eran ni funcionarios ni nada, interlocutores que de la noche a la mañana se veían como nuevos ricos. Esa es una preocupación muy grande», afirma.

También resalta que hay más preocupación por la relación que este tema tiene con la Contraloría del Ecuador.

«La Contraloría está acéfala. Ahí hay un contralor del controlador del subcontralor del subcontralor. Entre ellos se designan siendo la misma gallada», comenta Almeida.

