El alcalde de Durán, Luis Chonillo, pidió la renuncia de autoridades de tres instituciones municipales de ese cantón. Este hecho se conoció este miércoles 21 de agosto del 2024.

«He ordenado que todos los gerentes, subgerentes y directivos del Cuerpo de Bomberos de Durán, la Autoridad de Tránsito y el Registro de la Propiedad de ese cantón pongan sus cargos a disposición», dijo Chonillo, a través de un comunicado.

El pedido de salida de esas autoridades se da luego de la detención de 24 funcionarios públicos, la mayoría del Municipio, Bomberos y Agencia de Tránsito de Durán. Ese hecho ocurrió el pasado 14 de agosto del 2024.

Los aprehendidos fueron vinculados con la organización Los Chone Killers, cuyo cabecilla alias ‘Negro Tulio’ los reclutaba desde la cárcel, según las investigaciones.

Según la Policía Nacional, los detenidos usaban los vehículos de las instituciones públicas para transportar droga o cometer otros delitos.

“La investigación nos ha permitido determinar que los vehículos de estas instituciones públicas, especialmente del Cuerpo de Bomberos, estaban siendo utilizadas para el traslado de drogas”, señaló Freddy Sarzosa, director de investigación de la Policía.

Meses atrás, según constan en un video captado por cámaras de seguridad, se detectó que en una camioneta de los Bomberos escaparon los sicarios que intentaron asesinar a dos policías de Durán.

«Tras la intervención de las fuerzas del orden público en las empresas públicas y adscritas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Durán, he solicitado que en un plazo de 15 días, se entregue toda la información necesaria para garantizar la transparencia en sus administraciones«, señaló Chonillo tras conocer lo ocurrido.

Chonillo: ‘El Municipio de Durán no está en acefalía’

Chonillo también aclaró que el Municipio de Durán «jamás ha estado en acefalía. Aunque mi presencia física en el territorio no ha sido como yo he querido, me he visto en la obligación de reinventar constantemente mis métodos de trabajo«, señaló.

Por ejemplo, hacer «teletrabajo, reuniones telemáticas, visitas sorpresivas al territorio y despachos desde diferentes lugares del país. Estas medidas son para salvaguardar mi vida y la de mi equipo de trabajo», añadió el Alcalde.

Esta aclaración la hizo luego de que sus salidas del país generaran rechazo entre los concejales de Durán. Según los ediles, Chonillo se ausenta sin notificar y sin aclarar quién se queda a cargo.

Según el Burgomaestre, sus salidas obedecen a las amenazas que ha sufrido por ejercer sus funciones. Sin embargo, asegura que los proyectos y programas se han ejecutado sin interrupción.

«A pesar de todas estas dificultades, sumadas a las constantes amenazas y ataques que hemos enfrentado, hemos continuado sin interrupción con la ejecución de diversos programas y proyectos que actualmente siguen beneficiando a nuestra ciudad», indicó.

Su última salida del país se dio el pasado 14 de agosto. «Considerando el patrón de comportamiento de estos grupos delictivos, me vi en la necesidad de salir del país el pasado 14 de agosto para salvaguardar mi vida y la de mi familia«, aseguró Chonillo.

De hecho, él pidió autorización de 15 días de vacaciones al departamento de Talento Humano. Durante su ausencia, la vicealcaldesa María Eugenia Barreiro se quedará al frente del Municipio de Durán.

«Confío en que las amenazas disminuyan. Y con el apoyo y el trabajo entre el Gobierno

Nacional y esta Alcaldía, logremos consolidar la pacificación en Durán», manifestó Luis Chonillo.

«La erradicación de estas mafias, que se han enquistado en nuestro Municipio por años, solo se podrá combatir sumándonos al trabajo contundente contra la delincuencia organizada que viene ejecutando el Gobierno Nacional», expresó el Alcalde.

Además, dijo que reconoce y valora «el esfuerzo del Presidente de la República en liderar una lucha frontal contra la delincuencia. No habíamos visto esta contundencia en administraciones anteriores».

