Luis Fonsi: del pop al urbano

Luis Fonsi no se deja encasillar: a lo largo de los años ha saltado libremente entre el pop y los ritmos urbanos, jugando con los géneros a su antojo. Por eso les tenemos una playlist perfecta para revivir una carrera ecléctica y llena de personalidad.

Luis Fonsi no nació con Despacito. Es cierto que, gracias a esta canción, su nombre llegó a lugares que nunca hubiese imaginado, desde Siberia hasta Japón. Sin embargo, este es un artista que, mucho antes de crear el hit más grande y viral de nuestros tiempos (¿por qué habrá sido? ¿Las guitarras de flamenco, la sensualidad en su voz, el ritmo que nos hacía querer bailar cerca de otra persona, despacito?) ya llevaba más de una década en la música.

No solo eso, sino que el nombre de Luis Fonsi era sinónimo de esa voz romántica y llena de fuerza que dominaba el pop y las baladas románticas de la radio. No me doy por vencido y Aquí estoy yo siguen sonando hasta el día de hoy… y conquistando corazones.

Luis F onsi: del popo al urbano

Luis Fonsi se sigue reinventando, pasando del pop que hizo en Sola a los ritmos urbanos en su reciente sencillo Vacío… y de vuelta a la balada, en obras como Girasoles.

Por eso no sorprende que cada vez que le preguntan si cree que va a hacer otro éxito como Despacito, sabe que la respuesta es un rotundo “no”. Esa combinación, ese momento y ese sonido fueron ahí”, le dijo en una entrevista a El Clarín.

“Y tratar de duplicarlo, aunque sé que no lo voy a lograr, sería un gran error porque no es lo que uno busca. Uno busca crecer, evolucionar, crear sonidos nuevos”.

La carrera de Luis Fonsi es todo un viaje, sin ninguna otra constante más que su voz seductora y su actitud apasionada hacia la música, hacía evolucionar, hacía crear nuevos sonidos.

Y para seguir esa trayectoria de cerca, hemos armado una playlist con lo mejor de Luis Fonsi, mostrando las diferentes facetas por las que ha pasado sin perder una sola gota de su estilo.

