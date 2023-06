¿Quién es la candidata Luisa González y cuál es su plan de gobierno?

Luisa González es una de las candidatas que buscan llegar a la Presidencia de Ecuador en las elecciones de agosto del 2023. González, junto a Andrés Arauz, representa a la Revolución Ciudadana y entre 2014 y 2019, durante los Gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno ocupó al menos una decena de cargos públicos.

Antes de su paso por la Asamblea, Luisa González fue desde Subsecretaria General del Despacho Presidencial hasta Cónsul General de Ecuador en Alicante, España. En 2021 fue elegida asambleísta provincial por la alianza Centro Democrático – Fuerza Compromiso Social.

En el Parlamento, según información del Observatorio Legislativo, González presentó dos proyectos junto a sus colegas de bancada. Ambos quedaron en trámite. Además, en 70 de 545 votaciones envió a su suplente.

Al término de sus funciones en la Asamblea, González declaró ante la Contraloría un patrimonio de USD 43 969 dólares.

Por su parte, Andrés Arauz, candidato a la Vicepresidencia, ocupó diferentes cargos, entre 2015 y 2020, en el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Servicio de Contratación de Obras, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo y el Banco Central del Ecuador.

Arauz no ha presentado su declaración de impuesto a la renta en 2018 ni 2019. En 2020 consta que no pagó impuesto y no hay información de 2021 y 2022.

Plan de Gobierno

Marco constitucional y ordenamiento legal

Proponen formar una comisión de la verdad para hacer justicia.

Impulsar un proceso reconstituyente para reinstitucionalizar el país tras el referéndum de Lenín Moreno.

Eliminar normas “que han incidido negativamente en la estructura institucional”.

Reparar derechos individuales y colectivos vulnerados por reformas y designaciones de funcionarios. Así como reparar despidos y reducción de sueldos de funcionarios públicos.

Reivindicar la prohibición constitucional de privatizar bienes públicos y restituirlos.

No a la instalación de bases militares extranjeras.

Impulsar la independencia judicial.

Capacidades estables

Recuperar la ruta del Estado descentralizado y desconcentrado.

Retomar y repotenciar la profesionalización de la función pública.

Transparentar el uso de los fondos públicos.

Participación y deliberación

Recuperar la democracia participativa y sus mecanismos constitucionales.

Reforma de ley electoral para evitar la dispersión electoral.

Impulsar la democratización y modernización de campañas.

Fomentar la responsabilidad informativa y la ciudadanía crítica frente a las noticias falsas.

Justicia para mujeres y niñas

Implementar un plan de lucha contra la violencia y discriminación.

Luchar contra la violencia política contra las mujeres.

Paridad en administración pública.

