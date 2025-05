Actualizado 11:41

El Real Madrid oficializó este jueves 22 de mayo del 2025 el retiro de Luka Módric del club merengue, cerrando así uno de los capítulos más brillantes de su historia reciente.

«Gracias Luka», fue el emotivo mensaje con el que el club madrileño anunció la despedida del mediocampista croata de 39 años, acompañado de un video que en pocos minutos se volvió viral en redes sociales.

En las imágenes, se observa un recorrido por la trayectoria de Modric desde su llegada en 2012, con apenas 26 años al Real Madrid, hasta sus últimas temporadas vestido de blanco. El video, acompañado por una banda sonora cargada de nostalgia, muestra sus goles, asistencias y momentos icónicos, pero también abrazos con compañeros, lágrimas de triunfos y derrotas, y la ovación del Santiago Bernabéu, que tantas veces coreó su nombre.

A sus 39 años, Módric se despide del club con un palmarés envidiable: seis Champions League, seis mundiales de clubes, cuatro Ligas, múltiples Copas del Rey y Supercopas, además del Balón de Oro obtenido en 2018, un logro que lo catapultó a la élite de los grandes mediocampistas de todos los tiempos.

«Si nos entristecemos cuando algo acaba, es porque fue algo maravilloso mientras estaba pasando, nunca me ha gustado pensar en la tristeza de la vida, porque gran parte lo es… todo tiene su final, pero si hechas la vista atrás, si miras atrás y ves todo el camino recorrido, te darás cuenta que el final no es triste», concluye el mensaje del Real Madrid, sellando una despedida que no es solo de un jugador, sino de un símbolo del estilo, la entrega y la clase que definen al club.

Aunque aún no ha confirmado si continuará su carrera en otro equipo o si colgará definitivamente las botas, lo cierto es que Luka Modric ya tiene reservado un lugar en la historia del fútbol y en el corazón de millones de madridistas alrededor del mundo.

El Real Madrid recibirá a la Real Sociedad, el sábado 24 de mayo, a partir de las 09:15 (hora de Ecuador) en el último partido de Luka Modric, en el Santiago Bernabéu. Una leyenda se va, pero su legado permanece.

