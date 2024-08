La líder opositora de Venezuela María Corina Machado abogó este sábado 3 de agosto del 2024 por mantener una lucha «pacífica y cívica» pero con «fuerza». En la protesta que se realiza en Caracas mencionó que las elecciones del 28 de julio marcaron un «hito» sobre el cual se inició la «transición a la democracia» en la nación caribeña.

«El 28 de julio marca un hito a partir del cual se inició la transición a la democracia en Venezuela», dijo Machado ante miles de venezolanos que se concentraron en una zona del este de Caracas.

Entre gritos de «libertad», Machado destacó la fuerza de los ciudadanos que han salido a las calles a pesar de la represión contra las manifestaciones. El lunes y martes miles de personas salieron a las calles en rechazo a los resultados electorales oficiales que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro.

«Después de una brutal represión, creyeron que nos iban a callar, atemorizar o paralizar, la presencia de cada uno de ustedes aquí demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final», dijo.

Asimismo, manifestó que en estos últimos días ha habido denuncias de persecución contra los testigos electorales, al tiempo que indicó que el «miedo» está en el lado del Gobierno de Maduro.

«Hoy el miedo está en otra parte (…) la nuestra es una lucha cívica y pacífica, pero no es débil», señaló. La exdiputada sostuvo que no renunciará al derecho a la protesta pacífica. Asimismo, dijo que no aceptará que planteen un «chantaje» que «iguala a víctimas con victimarios».

«Nosotros no tenemos armas de fuego, es el régimen que las usa contra la población, protestar cívica y pacíficamente no es violencia», apuntó.

Miles protestaron contra Maduro

Miles de personas se concentraron este sábado en Caracas y otras ciudades de Venezuela para protestar por los resultados de las presidenciales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Nicolás Maduro.

Machado, quien publicó un artículo el jueves desde la clandestinidad en el diario estadounidense The Wall Street Journal, convocó para esta manifestación. Asegura que el antichavismo ganó estos comicios con Edmundo González Urrutia como candidato.

Sin embargo, el chavismo insiste en que la documentación puesta a disposición de los ciudadanos por parte de la oposición no es real, mientras el CNE no ha hecho públicas las actas que, asegura, entregará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), si así lo requiere. EFE

