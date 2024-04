Una madre que denuncia que su hija fue violentada sexualmente en el colegio donde estudia. El supuesto agresor sería un compañero de aula de la joven de 14 años.

«Mi hija ha sido enfática en decir que ella pidió que no le toque, que no quería que le toque y a este niño no le importó», asegura María (nombre protegido). Añade que desde el pasado 8 de marzo del 2024 la vida de su familia cambió para siempre.

Cuenta que la violación ocurrió en uno de los baños de las instalaciones de un colegio privado religioso de Quito. Su hija fue violentada sexualmente, según lo determinó un examen médico legal que se le realizó a la menor.

El supuesto agresor sería uno de los estudiantes del mismo plantel educativo. María narra que tras la agresión no se cumplieron los protocolos por parte de las autoridades de la institución, sino que «lo encubrieron».

También comenta que pusieron la denuncia en la Fiscalía, en donde vivieron situaciones revictimizantes. «En lugar de ser una investigación para saber la conducta del menor infractor se han enfocado en investigar la vida de mi hija, de desacreditar su testimonio y su honra». señala.

Sebastián Espinoza, abogado de la familia espera que la Fiscalía cumpla los informes y pericias necesarias para que haya justicia. También menciona que se acudió a la Unidad de Género de la Fiscalía para que se verifique si el enfoque de la investigación es adecuado.

«Hemos solicitado que se reconozcan como víctimas colaterales a la madre y al padre de la menor y que se otorguen las medidas de protección necesarias». El pedido es que se llegue a un juicio para sancionar al infractor.

