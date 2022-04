Madre se hizo pasar por su hija para golpear al hombre que la acosaba

Una madre decidió enfrentar al acosador de su hija de 13 años. La mujer se hizo pasar por la menor, citó al sujeto y lo golpeó junto a otras mujeres en el centro de Cosquín, en la provincia de Córdoba, Argentina.

Los medios locales informaron que el hombre de 38 años acosaba e intimidaba a la menor vía WhatsApp. Incluso en uno de los mensajes el sujeto le habría dicho que si no se encontraban iba a matar a su familia.

Al descubrir los mensajes, la madre de la adolescente decidió ocuparse del tema personalmente.

El hecho fue compartido en redes sociales y rápidamente se volvió viral. En la grabación se observa como la mujer encarar al presunto acosador junto a tres mujeres más. Además, también se ve a un joven unirse a la pelea al golpear el rostro del hombre.

#Córdoba | Se hizo pasar por su hija de 13 años y atrapó a su acosador: el hombre de 38 años le escribió a la chica y la amenazó de muerte. La madre lo citó en una plaza y fue agredido y entregado a la policía

⁉️Qué hacer ante un posible caso de #Grooming https://t.co/a1apmKrGts pic.twitter.com/o9g5HY3YM5 — Será Justicia (@serajusticia) April 8, 2022

El hombre negó ser el acosador, sin embargo, a la madre insitió que era él quien le había amenazado con matarla para que la joven se encontrara con él.

«Si sos vos chabón, sos vos. ¿Dijiste que me ibas a matar vos a mi? ¿Dijiste que me ibas a matar(…)?«, le reclamó la madre de la niña al hombre, mientras era retenido por otros ciudadanos. «¡A las mujeres no se las toca!», manifestó otra vecina en plena agresión al sospechoso.

El presunto acosador quedó detenido mientras se realizan las investigaciones.