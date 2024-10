Madre de niña víctima de abuso sexual exige justicia en Ecuador

Después de seis años de un doloroso proceso, la madre de una niña, víctima de abuso sexual, exige celeridad en el caso. La audiencia de juzgamiento se ha cancelado en dos ocasiones y teme que el caso quede en la impunidad.

Según el testimonio de la niña, su padre fue quien abusó de ella cuando tenía cuatro años. La madre y su abogado señalan varias inconsistencias en el proceso legal, pese a que aseguran tener las pruebas suficientes.

En 2019, el comportamiento inusual de la menor de cuatro años alertó a su madre que algo no estaba bien. «Se puso muy irritable, no podía dormir y se levantaba con pesadillas. En una las visitas, me dijo que su papá le había tocado sus partes íntimas«, reveló Johanna, madre de la víctima, a Teleamazonas.

Tras el análisis psicológico, una especialista le indicó que la niña presentaba todos los síntomas de un abuso sexual y enseguida colocó la denuncia. Sin embargo, cuando el caso llegó a la Fiscalía se estancó y pasó por ocho funcionarios, incluso uno de ellos no quiso entregarles el expediente.

Lea también:

En 2022 avanzó un poco el caso de abuso sexual y se formularon cargos tras haber asistido a la Defensoría del Pueblo. Además, el juez ordenó una audiencia de juzgamiento, pero la diligencia fue cancelada por dos ocasiones.

«Nos llega un correo indicando que difieren la audiencia porque no hay un juez y tienen otra causa más importante en ese momento. Nos daban fecha para este 16 de octubre y la audiencia se volvió a diferir», indicó la madre.

El abogado de la niña, Christian Herrera, recalca que el proceso está marcado por varias irregularidades porque han pasado seis años y todavía no se ha llegado a una sentencia. Por ello, solicitan apoyo de las autoridades y de fundaciones que defiendan los derechos de la menor de edad.

«Por lo menos que nos den una audiencia justa, que nos den una fecha de audiencia y que ellos vean toda la evidencia que yo tengo», aseveró Johanna.

También en Teleamazonas: