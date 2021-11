Maduro llama a los candidatos a respetar los resultados electorales

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, hizo este sábado un llamado a todos los políticos y candidatos a las elecciones locales y regionales de este domingo a que respeten los resultados de los comicios.

«Llamo con lealtad a todos los líderes políticos, jefes de partidos (y) a todos los candidatos a respetar los resultados electorales emanados de la soberanía popular; y emitidos oficial y legalmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE)», dijo el gobernante en una reunión con invitados especiales a los comicios.

También llamó a los venezolanos a que se reconozcan los resultados del que es, según su criterio, «el mejor sistema electoral del mundo«.

Aseguró que él acude a las elecciones «con un juramento de respeto y lealtad» al pueblo, a la Constitución y CNE.

«Le hago un llamado desde esta reunión (…) a todos los candidatos y candidatas (…) prepárense para ir tempranito a votar», dijo a su auditorio integrado, entre otros, por el político español Juan Carlos Monedero y la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, quienes aplaudieron las intervenciones del gobernante.

VENEZUELA SIN DUALIDAD

Durante su intervención, Maduro denunció que en 2019 «se pretendió una dualidad de poder» en Venezuela; esto en referencia a la proclamación del entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó, como mandatario interino, una decisión que contó con el respaldo de varios países.

«Se pretendió con mucha fuerza en la era (del expresidente de EE.UU. Donald) Trump una dualidad de poder presidencial, pero, al pasar de los días (…) todo llegó a donde tenía que llegar, a la verdad. En Venezuela hay un solo presidente constitucional», dijo.

A su juicio, también se pretendió «una dualidad parlamentaria» tras los comicios legislativos de 2020 que llevaron a la elección de una nueva Asamblea Nacional (AN).

Guaidó y un reducido número de exdiputados rechazaron dicha elección y mantienen las reuniones de una comisión delegada; figura utilizada para periodos muy determinados y cortos de la AN, como una prórroga del anterior Parlamento.

Maduro no mencionó, no obstante, que durante el mandato de la anterior AN, de amplia mayoría opositora, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que fue compuesta solo por chavistas, funcionó en paralelo al Parlamento y que, de facto, asumió buena parte de las funciones del Legislativo.

Frente a ello, consideró que la AN electa en 2020 y que comenzó a trabajar el 5 de enero de 2021 «tiene su papel constitucional»; y, por tanto, «entró a designar poderes públicos», como el CNE.

Por eso, consideró que quien se inscribió en las elecciones locales y regionales así como los votantes reconocen el nuevo Parlamento.

«Todo aquel que concurra a votar como candidato (o) como elector mañana, domingo, con su participación está avalando al CNE electo por la AN vigente y presidida por el doctor Jorge Rodríguez», concluyó.

ELECCIONES REGIONALES Y LOCALES

La apertura de los centros de votación para las elecciones regionales y locales de este domingo en Venezuela comenzó pasadas las 6.00 hora local (10.00 GMT); momento en el que todas las mesas del país deberían estar instaladas, según el mandato del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Tanto la apertura de los colegios electorales en el país caribeño como el cierre -fijado para las 18.00 hora local (22.00 GMT)- acostumbra a manejarse con un amplio margen, llegando a producirse retrasos de varias horas.

Los venezolanos elegirán 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los Consejos Legislativos y 2.471 concejales; en unos comicios en los que los electores podrán optar por el oficialismo o la oposición mayoritaria, que no concurría a unas elecciones desde 2017.

Con información de EFE