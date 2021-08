Magnus Cort se lleva la etapa 6 de la Vuelta a España

El danés Magnus Cort (EF Education Nippo) se impuso en la sexta etapa de la Vuelta a España, disputada este jueves.

Sin embargo, el mayor beneficiado de la jornada fue Primoz Roglic, quien se enfundó el maillot rojo de líder de la clasificación general.

Disputada entre Requena y el Alto de la Montaña de Cullera, la sexta etapa tuvo 158,3 kilómetros, los cuales Magnus Cort completó en 3h30’53».

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), llegó segundo y estuvo a escasos metros de ganar la etapa.

Cort, de 28 años, remató la escapada del día con un ajustado triunfo, con el mismo tiempo que Roglic.

En tercer lugar, 2 segundos después, arribó el italiano Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step).

A 4 segundos arribaron el ruso Aleksandr Vlasov (Astana) y el español Enric Mas (Movistar), para completar los cinco primeros.

Roglic, quien logró 6 segundos de bonificación, subió al primer lugar de la clasificación general. El líder de la Vuelta a España al momento tiene 25 segundos de ventaja sobre Enric Mas. Tercero aparece el colombiano Miguel Ángel López a 36 y Alejandro Valverde y Egan Bernal a 41.

Este viernes la séptima etapa llevará al pelotón desde Gandia al Balcón de Alicante, un trayecto de 152 kilómetros. EFE

