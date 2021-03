Mamá de Miley Cyrus empezó a fumar marihuana gracias a su hija

Pese al estilo de vida sobrio, Miley Cyrus era una firme defensora de la marihuana, que fumaba a diario.

De hecho, su madre siempre se opuso al consumo de cualquier tipo de sustancias recreativas y solo les dio una oportunidad después de verse involucrada en un accidente de autobús.

“Nunca, en toda mi vida, había probado nada de eso hasta que cumplí los 42. Estaba de gira con Miley e íbamos de Houston a Nueva Orleans.

El podcast dónde revela su adicción

Ella se había marchado antes y yo me había quedado un poco más de tiempo para reunirme con unos amigos, y cuando estábamos en la carretera, se desató un incendio en el autobús”, ha recordado en el podcast ‘Sorry We’re Stoned’ que ha creado con su hija Brandi.

En cuestión de tres minutos, el vehículo había ardido por completo en medio de la noche y ella tuvo suerte de darse cuenta de lo que estaba pasando al escuchar como explotaba uno de los neumáticos:

“Entré en pánico. Conseguí sacar a Noah (otra de sus hijas), que era muy pequeña, y a los perros, y tuve que despertar a nuestro mánager, que estaba durmiendo en una de las camas con tapones para los oídos”.

La sugerencia de Miley

Finalmente no hubo que lamentar heridos, pero en las semanas posteriores ella se veía incapaz de conciliar el sueño y tuvo que recurrir a pastillas como el Ambien, que no le sentaba nada bien, hasta que Miley le sugirió que probase otra alternativa.

“Miley me preguntó por qué me tomaba un cóctel de químicos que me hacían sentir fatal a la mañana siguiente. Así empecé a fumar marihuana“, ha confesado.

