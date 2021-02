Manuel dijo que sí se enamoró de Daniela

95 23

Manuel, uno de los finalistas de Masterchef Ecuador Segunda Temporada participó en el programa “La Cocina del Chef”, donde cocinó junto al carismático Germán Vivanco.

En ese espacio habló acerca de su participación en el famoso programa de cocina y reveló algunos detalles sobre su amistad con Daniella, exparticipante de Masterchef.

Germán le preguntó si se había enamorado de Daniella o fue producto de las circunstancias , a lo que Manuel contestó: “Realmente no puedo negarlo en pantalla , sí me enamoré de ella , porque dentro de las cocinas uno pasaba estresado y ella siempre fue la amiga que pasó ahí ”

Además, manifestó que en la final de Masterchef no le nombró a su postre “Daniella”, debido a que no le salió como quería, y no podía homenajear con ese plato a una persona que fue muy importante para él

GANADOR

La noche del pasado lunes, 22 de febrero de 2021, se dio a conocer al ganador de la segunda temporada de MasterChef Ecuador y quien se lleva el título de ‘el mejor cocinero aficionado del país’. Su nombre es Roberto Ayala, de 33 años, y su pasión por la cocina lo llevó muy lejos.

Piloto comercial de profesión, Roberto llegó a la competencia con la ilusión de al menos ser parte de los 21 cocineros elegidos. Poco a poco el sueño se fue haciendo más grande: deseó estar en el Top 10 y, de ser posible, ser finalista.